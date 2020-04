Le Mahjong

Le mahjong, ou mah-jong, est un jeu de dominos un peu complexe qui avait été inventé en 1860 par le promoteur de la révolte des T’ai-p'ing, Hong Sieou-ts'iuen. Ce jeu connut une faveur extraordinaire en Chine où il supplanta rapidement le weï-chi (le jeu d'échecs chinois). Il se répandit ensuite aux États-Unis, vers 1912 et apparut en Europe, où il fit fureur, après la Première Guerre mondiale. Jeu de société convivial et plus que populaire dans toute la sphère asiatique, le mahjong est unique en son genre : On y joue en général à quatre, avec une sorte de domino (appelée tuile) et il s'agit de gagner en assemblant les tuiles entre elles afin de former des combinaisons , à l'instar du Poker. Mais au-delà de l' aspect ludique qu'il recouvre, le mah-jong est aussi un jeu qui sait séduire les plus exigeants des joueurs : D'une part, le matériel de jeu bénéficie souvent d'une rare qualité esthétique, et d'autre part, la façon de jouer nous plonge tout droit dans l'exotisme de la lointaine et mystérieuse Chine.

Les pièces du Mahjong

Le jeu de mah-jong comprend 144 dominos appelés tuiles. Dans les jeux de qualité, la tuile a la forme d'un petit prisme, de la taille d'un domino courant. Le dos est souvent en os, et la face en ivoire. Sur cette face un symbole, finement sculpté, en couleurs, caractérise la tuile. Les 144 tuiles du jeu de mahjong se répartissent comme suit :

1- 4 séries de cercles, numérotées de 1 à 9 (soit 36 tuiles)

2 - 4 séries de chiffres, numérotées de 1 à 9 (ces chiffres sont en caractères chinois, on les appelle aussi les caractères). Soit en tout, 36 pièces.

3- 4 séries de bambous, numérotées de 1 à 9 (36 pièces). Le « 1 de bambou » est souvent représenté par un moineau, l'oiseau de riz.

4 - 4 séries de vents (appelées aussi points cardinaux) est, sud, ouest et nord (16 pièces).

5 - 4 séries de dragons : dragons rouges, dragons verts, dragons blancs (soit 12 pièces).

6 - 4 fleurs et 4 saisons, qui constituent les honneurs suprêmes.

Avant le début de la partie de mahjong, on distribue à chaque joueur des jetons marqués, représentant chacun un certain nombre de points. Classiquement, un joueur possède, au début de la partie, 1 000 points. Ces jetons serviront pour les règlements entre les joueurs à la fin de chaque coup. Chaque joueur joue pour son propre compte.

Prêt à commencer une partie ? Direction la préparation du jeu.

